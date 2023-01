Jean-Michel Aulas veut garder Rayan Cherki au sein de l'Olympique Lyonnais et le président des Gones le fait bien savoir ce mercredi midi. Ainsi, alors que la pépite de l'OL semblerait intéresser fortement le Paris Saint-Germain, comme relayé par L'Equipe, Aulas ne veut pas voir l'un des enfants du club aller rejoindre une autre écurie française. Considéré comme la plus grande pépite de l'OL de ces dernières années, Cherki a du mal à confirmer avec les Gones et il n'arrive toujours pas à se faire une place dans le onze titulaire, n'ayant que quelques matchs à se mettre sous la dent. Laurent Blanc, son coach, a d'ailleurs indiqué en attendre encore plus, il y a quelques jours après le match de Coupe de France face à Chambéry.

"Rayan est un enfant du club"

Mais le président du club du Rhône a décidé de prendre la parole, comme à son habitude, sur son compte Twitter pour répondre à cette rumeur d'un départ de Cherki au Paris Saint-Germain. Et l'homme fort des Gones a bien fait comprendre qu'il veut retenir sa pépite, sous contrat jusqu'en 2024. "Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet. Le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout !", a indiqué un "JMA" ferme sur Twitter. Le président de l'OL ne veut pas renforcer un concurrent et il compte sur Cherki à l'avenir. Mais le jeune talent pourrait bien se lasser de ne toujours pas avoir sa chance au sein de l'équipe première et il pourrait donc faire un choix crucial en vue de son avenir.