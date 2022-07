Isco est prêt à rejoindre son prochain club pour la moitié du salaire dont il bénéficiait au Real Madrid. Le milieu de terrain espagnol gagnait 6 millions d'euros par an chez les Merengue avant de se retrouver libre le mois dernier.

Isco veut rester en Espagne

Selon le quotidien AS, Isco veut rester en Espagne et rejoindre un club disputant la Ligue des champions. Le milieu de terrain serait heureux d'être transféré à Séville, qui le convoite depuis un moment. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a décliné une offre pesant 15 millions d'euros par an émanant du Qatar.



Le Real Betis est également intéressé, mais tout dépendra de la possibilité d'intégrer son salaire dans le budget. Contrairement à son rival régional, l’autre club phare d’Andalousie n’aura pas les rentrées d’argent liées à une participation à la Ligue des Champions.