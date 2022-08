Mercato : Isco rallie Séville

Objectif Mondial

Neuf ans après son arrivée au, Isco a vu son aventure merengue prendre fin le 30 juin dernier. Pas renouvelé par le club madrilène, le milieu de terrain de trente ans a pris le temps de se trouver la meilleure des destinations possibles., il s'est finalement mis d'accord avec la direction du Séville FC. Il s'apprête à signer un contrat de deux ans.C'est le club andalou lui-même qui a communiqué sur le dossier ce dimanche. Au travers d'un message posté sur les réseaux sociaux,entre lui et le joueur. Le contrat sera signé dès lundi entre les deux parties etavec les Sevillistas.La saison dernière, l'international espagnol n'a participé qu'à quatorze rencontres en Liga, ne parvenant qu'à inscrire un seul et unique but. Pas dans les plans de Carlo Ancelotti alors que Zinedine Zidane lui faisait régulièrement confiance, Isco a donc choisi un club qui lui permettra notamment de jouer une nouvelle fois en Ligue des champions, lui qui en compte quatre à son palmarès.L'autre objectif de l'ancien de Malaga est également de s'offrir un billet pour la Coupe du monde 2022. Une tâche ardue dans un secteur particulièrement concurrentiel. S'il retrouve son meilleur niveau, Isco pourrait atteindre ce but. C'est sûrement tout le mal que lui souhaite son (presque) nouveau club du Séville FC.