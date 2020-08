Mercato : Isco dans le viseur de la Juventus, Tagliafico plairait à Chelsea

Ça va se faire



C'est fiable



Ce n'est pas fiable

A 27 ans, Christophe Hérelle change d’orientation. Il n’est plus un élément niçois. Le défenseur central a quitté l’OGCN pour Brest avec qui il s’est engagé pour quatre ans et une opération de 4 millions d’euros.Au Real Madrid, Zinédine Zidane devrait faire jouer en 2020-2021 Martin Odegaard. La jeune pépite norvégienne de 21 ans ne devrait pas être prêtée une saison supplémentaire à la Real Sociedad comme cela était prévu initialement. L’entraîneur français aurait changé d’avis et décidé d’intégrer le milieu de terrain à son effectif pour le prochain exercice. Zizou aurait été convaincu, selon As, l’édition basque du Mundo Deportivo et le Diario Vasco, par les prêts fructueux d’Odegaard à Arnhem (11 buts, 12 passes décisives) et à la Real (7 buts, 9 passes).A la Juventus Turin, les choses vont bouger cet été. Après le départ de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc, Blaise Matuidi pourrait partir pour les Etats-Unis et rejoindre l’Inter Miami de David Beckham. D’après Sky Italia, Gonzalo Higuain et Sami Khedira pourraient aussi plier bagages. Côté arrivées, le nouvel entraîneur bianconero désirerait engager Isco et Sandro Tonali (20 ans, Brescia) d’après les médias italiens. Le premier, âgé de 28 ans, n’est pas titulaire au Real Madrid où Zinédine Zidane l’apprécie pourtant, mais l’Espagnol pourrait décider d’aller voir ailleurs et ce serait ainsi une bonne idée d’atterrir à la Juve. Plausible.

Chelsea, qui a déjà recruté en attaque avec Timo Werner et Hakim Ziyech, compterait également renforcer son arrière-garde. Le club londonien s’intéresserait ainsi d’après Sky Sports au latéral gauche de l’Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico. Le défenseur argentin de 27 ans vers Londres ? Il n’y aurait pas encore eu d’offre véritable et ce n’est pas vraiment la tendance pour le moment de voir se concrétiser ce transfert…

Le Mercato Express du jour