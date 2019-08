Mercato Inter: Perisic à un pas du Bayern

Toujours à la recherche d'un ou plusieurs ailiers, le Bayern pourrait bien mettre la main sur Ivan Perisic.

La blessure de Leroy Sané a obligé les dirigeants bavarois à changer de pistes. Ils se seraient tournés vers la Serie A, selon les informations de Sky Sports Italia. Le club munichois et l'Inter se seraient entendus sur un prêt payant de 5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 20 millions qui serait levée à l'été prochain, pour le vice-champion du monde croate.

Ivan Perisic a déjà joué en Bundesliga sous le maillot de Dortmund et Wolfsburg, pour un total de 27 buts et 16 passes décisives en 112 matches.

