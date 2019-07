Mercato Inter: Naples se positionne sur Icardi

Le destin de Mauro Icardi est au cœur du mercato de l'Inter Milan. Alors que l'attaquant argentin est indésirable, les négociations autour de son départ sont très compliquées. Le joueur ne voudrait pas partir hors d'Italie, et très peu de clubs peuvent assumer son salaire. Selon le Corriere dello sport de ce samedi, c'est Naples qui se fait de plus en plus pressant. Aurelio de Laurentiis aimerait bien faire venir l'ancien capitaine des Nerazzuri au San Paolo.

L'Inter serait plus enclin à céder son buteur au Napoli plutôt qu'à son éternel rival, la Juventus. Pour autant, la transaction devrait prendre encore beaucoup de temps, puisque le vice-champion d'Italie sait que le club lombard pourrait baisser son prix à l'approche de la fin du mercato.