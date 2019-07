Récemment annoncé à l’OM et surtout à Monaco, Joao Miranda (34 ans) quitte l’Inter Milan, quatre ans après son arrivée, pour s’engager au Jiangsu Suning. Le défenseur central brésilien rejoint ses compatriotes Alex Teixeira et Eder. Pour rappel, les deux clubs en question appartiennent au groupe chinois Suning.

