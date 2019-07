Le transfert de Romelu Lukaku à l'Inter Milan est encore loin d'être acté.

D'après les informations du Sun, les Nerazzurri seraient de moins en moins enthousiastes à l'idée de devoir payer plus de 80 millions d'euros pour recruter l'attaquant de Manchester United. De plus, les dirigeants mancuniens ne souhaiteraient pas revoir à la baisse leur prix, ce qui compliquerait les négociations et lasserait le nouvel entraîneur intériste, Antonio Conte.

Selon le quotidien britannique, le club italien aurait même commencé à chercher un renfort offensif ailleurs, et serait actuellement en pourparlers avec l'attaquant portugais de Lille, Rafael Leao.