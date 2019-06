Antonio Conte a officiellement été nommé entraîneur de l'Inter Milan la semaine dernière et l'une de ses premières missions consiste à l'analyse de son groupe. Or selon Tuttosport, le premier renfort demandé par le technicien italien n'est autre que Mateo Kovacic. Prêté par le Real Madrid à Chelsea la saison dernière, le milieu de terrain pourrait donc revenir en Serie A dès la saison prochaine, puisque le Croate a déjà évolué chez les Nerazzurri entre 2013 et 2015.