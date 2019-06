Mercato Inter Milan: Deux arrivées en provenance de la Roma ?

A 33 ans et à un an de la fin de son contrat avec l'AS Rome, Aleksandar Kolarov semblait se rapprocher de jour en jour d'un retour au pays, et d'une dernière pige à l'Etoile Rouge de Belgrade. Mais le défenseur international serbe, si un départ reste à l'ordre du jour, pourrait bien rester en Serie A.

En effet, d'après les informations d'Il Messaggero, l'Inter Milan serait entré dans la danse et Antonio Conte tenterait de convaincre le latéral gauche ou défenseur axial de le rejoindre en Lombardie. Un deal incluant Edin Dzeko, buteur des Giallorossi ciblé par les Nerazzurri, serait à l'étude.