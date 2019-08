Mercato Inter: Icardi restera, selon sa femme

Tout ça pour ça. Invitée de l'émission Tiki Taka, Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi a tenu à clarifier la situation de son mari. Pour elle, aucun doute, il restera à l'Inter Milan. "Il a refusé toutes les offres transmises. La Juve n’a pas parlé avec lui mais avec moi. Mais je ne peux pas lui mettre le pistolet sur la tempe. Il veut rester. On dit que plus personne ne veut de lui à l’Inter, mais peut-être que Mauro a parlé à quelqu’un et ce quelqu’un lui a dit de rester. Peut-être une personne qui dirige le club. En tout cas, il veut jouer à l’Inter", a-t-elle expliqué sur le plateau.

Des propos qui devraient mettre fin à l'incessant feuilleton autour de l'avenir du joueur, annoncé tout l'été du côté de la Juventus, du Napoli, de Monaco ou encore du PSG. Pour autant il n'est pas convoqué dans le groupe d'Antonio Conte pour la réception de Lecce ce lundi (20h45).