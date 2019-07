Mercato Inter: Icardi et Nainggolan sont bien à vendre

Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan, a confirmé les bruits de couloir qui entouraient les Nerazzurri depuis plusieurs jours. Dans un entretien accordé à Sky Italia, l'ancien homme fort de la Juventus Turin (entre 2010 et 2018) a reconnu que Mauro Icardi et Radja Nainggolan étaient bien à vendre. "Ce sont des joueurs talentueux, mais ça ne suffit pas. Ils ne rentrent pas dans notre projet. Je dis cela en toute transparence et avec respect", a expliqué Marotta. Icardi fait l'objet d'une offre de Naples, qui discute actuellement avec son agent et épouse Wanda Nara, mais intéresse aussi la Juventus Turin. Nainggolan, arrivé en provenance de l'AS Rome l'été dernier contre 38 millions d'euros (24 millions plus deux joueurs), n'est pas encore annoncé en partance pour une destination précise par la presse italienne.