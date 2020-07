Mercato : Ikoné aussi sur le départ, un Monégasque à City ?

Les rumeurs fiables

Après

le départ surprise de

Loïc

Rémy

à

Benevento

,

et en attendant celui, de plus en plus probable, de Victor

Osimhen

, le LOSC pourrait perdre un autre attaquant cet été. Alors que les Dogues

, toujours dans le viseur de la DNCG,

vont

sans doute

être contraints

de céder plusieurs joueurs

lors de ce mercato estival

, Jonathan

Ikoné

pourrait également changer d’air.

L’international français (4 sélections, un but) serait notamment suivi par deux clubs de Premier League. D’après

Téléfoot

, Tottenham

et Newcastle auraient

ainsi

sondé le club lillois pour connaître

la situation

du joueur de 22 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2023. En cas d’offre satisfaisante

, il pourrait quitter le club nordiste, qu’il avait rejoint en 2018.

Les rumeurs loin d’être fiables



Axel Disasi est toujours très convoité. A l’étranger déjà, où Southampton lui fait les yeux doux, mais aussi en France. Si Rennes et l’OM suivent le défenseur rémois de 22 ans, c’est surtout l’AS Monaco qui se montre le plus pressant. Mercredi, le club de la Principauté, proche d’un accord avec le joueur, aurait d’ailleurs formulé une offre de 12 millions d’euros. Une proposition rejetée par le Stade de Reims, qui en demande 15 millions. Un montant trop élevé pour l’ASM, qui aurait décidé de ne pas surenchérir pour le moment, rapporte L’Equipe.



Un club monégasque qui pourrait laisser filer Benoît Badiashile. Auteur d’un exercice convaincant, le défenseur de 19 ans était suivi par Manchester United mais serait aussi dans le viseur des voisins de City, d’après AS. Sous contrat jusqu’en 2024, Badiashile pourrait rapporter gros à Monaco, qui espèrent récupérer 45 millions pour leur jeune défenseur central.

Ça va se faire



Jeune milieu de terrain de Manchester City, Fisayo Dele-Bashiru (19 ans) devrait bientôt quitter le club entraîné par Pep Guardiola. D’après Sky Sports, City s’est mis d’accord avec Sheffield Wednesday, actuel 16e du Championship, le deuxième échelon anglais, pour la vente du natif d’Hambourg, sous contrat avec les Citizens jusqu’en 2021.