Il ne manquait plus que la signature du contrat. Et c’est désormais chose faite. Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa longue quête d’un numéro 6 d’envergure en enrôlant Idrissa Gueye. Les négociations étaient bouclées depuis quelques jours déjà avec Everton pour un transfert dont le montant est estimé à 32 millions d'euros plus des bonus. Le milieu de terrain international sénégalais, infatigable récupérateur et gratteur de ballon, est arrivé à Paris dès dimanche soir avant de passer sans encombre sa visite médicale dans la journée de lundi et parapher un contrat de quatre ans.

Voilà une excellente nouvelle pour un Thomas Tuchel qui avait réclamé haut et fort du renfort en milieu de terrain sous l’ère Henrique… Si Paredes était arrivé en janvier dernier (le technicien allemand voulait déjà Gueye), avec Herrera débarqué libre de Manchester United et désormais Idrissa Gueye (meilleur tacleur de Première League sur les 3 dernières saisons avec 80 tacles réussis de plus que son dauphin, un certain N'Golo Kanté et meilleur intercepteur du championnat anglais sur cette même période), le voilà désormais à même de faire des choix au cœur d’un milieu de terrain bien fourni. Tuchel devra néanmoins patienter encore un peu puisque le finaliste de la dernière CAN n’a pas encore terminé ses vacances.

"Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le PSG, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe. Ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France !", a plaidé celui qui avait réussi le doublé Coupe-Championnat avec Lille en 2011. En débarquant au PSG, il va pouvoir viser encore plus haut.



Idrissa Gueye, le juste milieu ?