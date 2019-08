C'est toujours la même rengaine depuis environ deux ans... A chaque fenêtre de transferts, Mauro Icardi se retrouve sur le devant de la scène médiatique du côté de l'Inter Milan, les rumeurs se succèdent les unes aux autres, et il ne s'est encore jamais rien passé. Pas de départ, pas de prolongation, rien... Mais cet été 2019 est censé être celui du nouvel élan pour l'attaquant international argentin, qui a néanmoins réussi à se tailler une réputation de joueur caractériel et un brin ingérable, qui plus très mal conseillé et représenté par sa femme, Wanda Nara, aux yeux de certains. Les Nerazzurri sont las d'avoir à gérer perpétuellement les états d'âmes et autres menaces du clan Icardi.

Alors d'ici lundi prochain, Antonio Conte, qui compte déjà sur Lautaro Martinez, Romelu Lukaku et Alexis Sanchez dans le secteur offensif, veut que le goleador soit parti. Mais l'intéressé est toujours là, lui qui était pourtant annoncé tout proche de Naples au mois de juillet... Visiblement, le versatile Sud-Américain ne sait plus, lui non plus, ou donner de la tête. Une réunion récente avec les dirigeants intéristes lui aurait permis d'émettre le souhait de rester, mais il n'aurait trouvé aucun écho favorable au sein de la structure sportive du club. Mauro Icardi aurait même, dans la foulée, refuser de partir à l'AS Monaco, qui lui offrait un salaire annuel de 10 millions d'euros.

L'Inter s'amuse, Lukaku déjà lancé

Le numéro 9 milanais veut disputer la Ligue des champions, et si les Partenopei et la Juventus seraient toujours à l'affût sur ce dossier, et à un degré moindre le Paris Saint-Germain, ce serait désormais l'Atlético Madrid qui tiendrait la corde. Les Colchoneros de Diego Simeone semblent avoir tiré un trait sur le Valencien Rodrigo Moreno, et pour remplacer Angel Correa, attendu à l'AC Milan, c'est donc l'artificier de l'Inter qui serait désormais visé. Pour ajouter à cela, puisque le contrat du Nerazzurro se termine en juin 2021, l'idée serait de parer au plus pressé puisque la fin du mercato estival approche à grands pas. Le natif de Rosario devrait ainsi être prêté pour une saison, mais pas avant d'avoir prolongé. Cette option serait profitable à toutes les parties concernées par ce deal. L'Atlético s'éviterait ainsi un investissement coûteux, Mauro Icardi pourrait toujours espérer rester à l'Inter Milan s'il le souhaite vraiment, et la formation italienne pourrait elle, potentiellement, faire monter son indemnité de transfert l'été prochain, si d'aventure le premier concerné retrouve ses sensations de buteur en Liga.