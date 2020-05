Les rumeurs fiables

Zlatan Ibrahimovic ne devrait pas faire de vieux os du côté de l'AC Milan. Parole de Sinisa Mihajlovic, l'ami de l'ancien Parisien et désormais coach de Bologne, qui s'est exprimé à la télévision serbe (sur Nova S) : « Il m’a appelé il y a quelques jours, il décidera quoi faire cet été. Il ne jouera plus à Milan. La vraie question, c'est de savoir s’il viendra chez nous ou s’il retournera en Suède. »

La Gazzetta dello Sport confirme qu'un transfert d'Ibra vers Bologne est en discussion, avec un salaire qui pourrait tourner autour des deux millions d'euros annuels pour l'attaquant de 38 ans. Sinon, en Suède, c'est Hammarby qui continue de tenir la corde (d'après les médias locaux).



Mounir Chouiar va rester à Dijon. Peguy Luyindula, qui vient de prendre du galon au DFCO en étant nommé officiellement directeur sportif, a été très clair pour L'Equipe : « D’abord, je n’ai reçu aucune offre. On veut le garder, il n’y a donc pas de discussions pour qu’il parte. Il a fait une bonne saison et peut faire beaucoup mieux, j’en suis persuadé. Je pense que c’est bien qu’il reste avec nous pour son apprentissage, il sera davantage valorisé. Parler d’un départ, c’est hors sujet. » Pour son premier dossier important, l'ancien attaquant a tout intérêt à ce que sa position soit respectée.

Ça va se faire



Les rumeurs loin d’être fiables

ne poursuivra pas sa mission du côté de Nîmes. Le coach des Crocos ne s'est jamais entendu avec son président, Rani Assaf, et c'est son adjoint Jérôme Arpinon qui pourrait prendre la suite la saison prochaine. Un dénouement en queue de poisson et pas forcément mérité pour le technicien, qui a su sauver les Gardois de la descente alors que cet exercice 2019-2020 était bien mal engagé. L'officialisation du maintien, avec l'arrêt de la saison, a probablement conduit à accélérer le processus de décision chez Bernard Blaquart.

Christophe Galtier à l'OM, ça continue de faire pschitt. « Ce n’est que ragots et pure invention », assure ainsi le coach du LOSC à La Voix du Nord, face à l'insistance de son nom pour remplacer éventuellement André Villas-Boas après le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta.

D'autant qu'on apprenait aussi dimanche, par le biais du JDD, que le coach portugais attendait une offre de prolongation sur le banc du club olympien. Si le timing semblait donc parfait pour ramener vers sa région natale le natif de Marseille, ancien entraîneur adjoint au côté de Bernard Casoni, les Olympiens semblent déjà devoir régler leurs propres problèmes (importants) du moment.



On a beaucoup parlé, depuis plusieurs semaines, d'un potentiel départ de Manuel Neuer du Bayern, qui semblait même acquis. Or le gardien allemand, qui a repris par un seizième « clean sheet » cette saison lors de la victoire des Bavarois sur le terrain de l'Union Berlin (0-2), s'apprêterait à prolonger - il dispose encore d'un an de contrat.

« Je suis plutôt optimiste, il va vite accepter notre offre, assure ainsi le patron Karl-Heinz Rummenigge pour Sky. Il sait ce qu'il a, on le sait aussi, on connaît son niveau... On va continuer ensemble. » Ce serait donc une potentielle chaise musicale d'importance qui resterait occupée, alors qu'on s'attendait à un grand jeu cet été chez les gardiens.