Mercato : Huntelaar de retour à Schalke 04

A 37 ans, Klas-Jan Huntelaar est de retour dans un grand championnat européen. L’ex-international néerlandais quitte l’Ajax d’Amsterdam pour Schalke 04. Un transfert effectué gratuitement, car l’expérimenté avant-centre ne faisait plus partie des plans d’Erik Ten Hag. Il s’engage en faveur de la formation de Gelsenkirchen jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Il essayera d’aider la formation de Gilbert Grosse d’assurer son maintien en Bundesliga. Actuellement, elle figure à la dernière place du classement, avec un retard de sept points sur le premier non relégable.

Huntelaar de retour au bercail

Ce n’est pas le premier passage de Huntelaar à la Veltins Arena. Le Batave a déjà évolué au S04 entre 2010 et 2017, marquant notamment 126 buts en 240 rencontres. Il avait notamment participé à la belle épopée en Ligue des Champions en 2011 et qui s’est soldée par une présence dans le dernier carré de l’épreuve. Durant sa carrière, Huntelaar a aussi porté les maillots de quelques ténors européens, tels que le Real Madrid et l’AC Milan, mais avec une réussite moindre.