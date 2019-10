Mercato: Honda de retour aux Pays-Bas

A 33 ans, Keisuke Honda compte toujours évoluer au haut niveau en Europe et a récemment proposé ses services à Manchester United…

Le gaucher japonais est finalement de retour aux Pays-Bas, puisqu’il est mis à l’essai au Vitesse Arnhem, lui qui avait débuté sur le Vieux Continent à Venlo (2007-2009), avant d’évoluer au CSKA Moscou (2009–2014) et à l’AC Milan (2014-2017).

L’ancienne star de la sélection nippone reste sur une saison à Melbourne Victory, en Australie, et est également manager de la sélection du Cambodge.

Staring tomorrow I will join @MijnVitesse training. Thank you @MijnVitesse.



I feel the same as I did 12 years ago when I was trying out. #enjoy