Malgré un début de saison assez encourageant, Ander Herrera n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire au PSG. Il a certes disputé 17 matches d'entrée cette saison, mais quand l’équipe est au complet Mauricio Pochettino fait rarement appel à ses services. Une situation qui aurait pu amener le Basque à vouloir changer d’air. Il n’en est rien. L’ancien mancunien veut s’accrocher et aller au bout de son contrat avec Paris.

Herrera exclut un retour en Angleterre

Dernièrement, il était question que Herrera prenne la direction de Tottenham en vue d’un échange avec Tanguy Ndombélé. Une proposition qui lui a été soumise mais qu’il a très vite déclinée. En plus de vouloir continuer avec la formation francilienne, l’international espagnol ne se voit pas retourner en Premier League par respect à son ancien club de Manchester United. Au PSG depuis 2019, Herrera totalise 92 matches joués, 6 buts marqués et 6 passes décisives offertes.