Mercato : Havertz à Chelsea et James Rodriguez vers Manchester United ?

Les rumeurs fiables



Kevin Trapp serait dans le viseur du Hertha Berlin dont l’investisseur veut construire une belle formation pour la nouvelle saison 2020-21. Le club berlinois serait ainsi en quête d’un nouveau portier et il a sondé Stuttgart pour Gregor Kobel et le RB Leipzig pour Yvon Mvongo. Selon Kicker, Trapp serait néanmoins en pole position. Depuis deux ans à l’Eintracht Francfort après son expérience au PSG, le portier allemand pourrait décider de changer d’air.



De son côté, Kai Havertz se rapprocherait sensiblement de Chelsea. Le très polyvalent élément du Bayer Leverkusen suscite de nombreuses convoitises en Europe et c’est Chelsea qui serait en passe de rafler la mise. D’après les informations du Guardian, quotidien britannique plutôt fiable, le joueur de 21 ans, auteur de 12 buts en Bundesliga cette saison, et le club londonien seraient d’accord sur un contre de cinq ans. Chelsea doit maintenant s’accorder avec Leverkusen qui demanderait 90 millions d’euros pour sa pépite. Chelsea proposerait 80 M€ et des bonus. En cas de Ligue des Champions pour les Blues (3emes en Premier League à deux journées de la fin), ce qui est bien parti, la transaction a de bonnes chances de se réaliser.

Les rumeurs loin d’être fiables



Une nouvelle destination pour James Rodriguez ? Le Colombien a bien achevé la Liga 2019-2020 avec le titre en poche mais il a vécu un exercice difficile sous les ordres de Zinédine Zidane qui l’a peu aligné. Alors, il pourrait repartir du club madrilène. D’après le Daily Mail, le milieu offensif serait dans le viseur de Manchester United qui se pencherait sur son profil en cas de départ de Paul Pogba. Mais avec James, il faut toujours se méfier et Pogba pourrait prolonger sur une longue durée avec MU…

Ça va se faire



Annoncée depuis plusieurs jours, la possible arrivée de Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille semble se profiler sérieusement. Un nouveau défenseur central devrait débarquer dans la cité phocéenne puisque selon Radiorivadavia, l’élément du Borussia Dortmund est le point de débarquer ces prochaines heures à Marseille où il devrait passer la visite médicale d’usage préalable à la signature de son contrat. Il s’agirait d’un prêt avec une option d’achat de 14 millions d’euros. D'autres sources évoquent un prêt sans option d'achat mais cela sent ainsi très bon pour ce renfort argentin sur la Canebière.