Non, Igor Tudor ne se charge pas uniquement du volet sportif à l’Olympique de Marseille. Le technicien croate a aussi son mot à dire concernant le mercato. Le successeur de Jorge Sampaoli est d’ailleurs appelé à trancher prochainement sur un cas particulier au sein du club. Celui qui concerne le Marocain Amine Harit.

Longoria fait déjà pleinement confiance à Tudor

Harit évoluait la saison dernière en prêt à l’OM. Et il s’est plutôt bien débrouillé lorsqu’on a fait appel à ses services. Il a dû, au terme de l’exercice, retourner dans son club allemand de Schalke 04, mais il est question de le récupérer pour une autre campagne à titre temporaire. Pablo Longoria, le président, espère beaucoup le revoir sous les couleurs marseillaises. C’est ce que révèle le site Foot Mercato, lequel évoque aussi des intérêts de Porto et de Galatasaray envers l’ancien nantais.



L’homme fort de l’OM a décidé cependant de laisser le soin au coach de décider de la démarche à entreprendre en ce qui concerne Harit. Si Tudor estime que le joueur n’a pas sa place dans son équipe ou dans le système qu’il essaye de mettre en place, alors le club abandonnera la piste en question. Cela en dit long sur la confiance qu’on manifeste déjà à Tudor du côté de la Commanderie.