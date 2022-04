Il ne faudra pas compter sur Liverpool pour faire des folies l'été prochain. C'est le message que Jürgen Klopp a tenu à faire passer en conférence de presse cette semaine. Habitué à sortir le chéquier pour des postes clés (Alisson, Van Dijk...), le club de la Mersey a réduit la voilure depuis deux ans. Et cela ne lui réussit pas mal, puisque ses Reds, vainqueurs de la League Cup, sont toujours en course pour un quadruplé fantastique avec la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup dans le viseur.

Klopp balaie la rumeur Haaland d'un revers de main

Après un nouveau succès probant à Lisbonne contre le Benfica, mardi, en quart de finale aller de Ligue des Champions (3-1), Jürgen Klopp a jeté un froid sur la possibilité de voir débarquer Erling Haaland à Liverpool dans quelques mois. Bien que le Norvégien dispose d'une clause de départ tout à fait "accessible" dans son bail au Borussia Dortmund - une indemnité avoisinant 75 millions d'euros -, le manager des Reds estime que l'opération dans sa globalité est hors d'atteinte pour son club.

"Nous ne nous en approcherons pas. Les chiffres qui sont mentionnés là-bas sont fous. Nous n'avons rien à voir avec eux. Aucune chance. C'est quelque chose que je ne veux pas, honnêtement. Ce n'est pas du tout amusant", a lancé Klopp dans des propos relayés par Bild. Un constat qui devrait donc s'appliquer également au dossier Mbappé. Libre, le Français a vu son nom associé à Liverpool ces derniers jours, mais il semble difficile d'imaginer les Reds finaliser une opération de cette envergure au vu de leur stratégie actuelle.