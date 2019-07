Patrice Lair, le nouvel entraîneur de Guingamp, ne compte plus sur Nicolas Benezet et Yannis Salibur. Le coach guingampais a confié au Télégramme que les deux joueurs de 28 ans, qui souhaitent désormais quitter le club, n'entraient pas dans ses plans pour la saison prochaine. "Ils s'entraîneront à part, je ne compte pas sur eux. C'est fini", a déclaré Lair qui a, par ailleurs, donné deux jours de repos à ses joueurs après les victoires face au Havre (1-0) et Avranches (2-0) en amical.