Mercato - Griezmann, Camavinga, ... Le dernier jour du Mercato en direct !

01h25 : C'est officiel ! Sur le gong, Antoine Griezmann s'est engagé avec les Colchoneros. Il fait son retour à l'Atlético sous forme de prêt. 🔴⚪ #BienvenidoGriezmann



🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine! 🤙



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

01h05 : La Liga confirme avoir reçu à temps les documents nécessaires pour les transferts de Griezmann et De Jong ! #LaLiga no ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y De Jong han entrado en tiempo antes del cierre de LaLiga Manager. LaLiga, una vez subida la documentación, revisa la misma sobre cada una de estas operaciones. — LaLiga (@LaLiga) August 31, 2021

01h05 : Radamel Falcao et Galatasaray ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. L'attaquant colombien pourrait rejoindre le Rayo Vallecano. Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hlv5SXiO6P — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2021

00h55 : D'après Gianluca Di Marzio, le contrat pour le transfert de Griezmann a été déposé à 23h59 !! El contrato de #Griezmann to @Atleti fue inscrito a las 23.59…🙈🔥⌛️ @SkySport @SkySports — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2021

00h48 : Le PSG annonce sur son site internet, le prêt de Pablo Sarabia au Sporting Portugal. Verde e Branco são as tuas novas cores 🟢⚪



Bem-vindo, @Pablosarabia92! ✍️🦁 #EuSouSporting pic.twitter.com/aj4ce8L2v5 — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) August 31, 2021

00h43 : Après quelques frayeurs, le prêt de Saul Niguez à Chelsea a bien été validé à temps ! Un premier transfert qui pourrait en débloquer d'autres... ⏰ pic.twitter.com/dVxAzDWFy6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021

00h28 : Gaëtan Laborde rejoint Rennes pour 4 saisons. Montpellier devrait récupérer 15 millions d'euros pour la vente de son attaquant. [#MercatoSRFC]



Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature, pour 4 ans, de Gaëtan Laborde en provenance du @MontpellierHSC. ✍



Bienvenue Gaëtan ! 🤝

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 31, 2021

00h25 : Le PSG a annoncé la signature de Nuno Mendes. Le latéral gauche débarque sous forme de prêt (avec option d'achat) en provenance du Sporting. Lire la suite ✍️🆕 #WelcomeNunoMendes



❤️💙 #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 pic.twitter.com/gMmvwBlJy7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021

00h13 : Et si le transfert de Griezmann était tombé à l'eau ? C'est la dernière rumeur du côté de l'Espagne. 🚨⚽️ Informa @manucarreno



💥 No ha llegado a tiempo lo de Saúl y por tanto no se ha podido hacer lo de Griezmannhttps://t.co/kg8xA3WhfB pic.twitter.com/nXxxNLKRRS — El Larguero (@ellarguero) August 31, 2021

00h03 : L'arrivée d'Amine Harit à l'OM est en stand-by. Alors que les Olympiens ne sont pas parvenus à vendre un joueur en ce dernier jour de Mercato, c'est la DNCG qui aura le dernier mot, selon la Provence. #MercatOM : le gendarme financier du football français va voir si le nouveau montage cadre avec les limites imposées à l'#OM #TeamOM https://t.co/hlUxsQ8xKJ — La Provence OM (@OMLaProvence) August 31, 2021

00h03 : Franck Ribéry pourrait rester en Italie. D'après Sky Sport, le Français pourrait s'engager avec le Hellas Vérone. Il #calciomercato non finisce mai…@FranckRibery apre al @HellasVeronaFC che può prenderlo da domani (nonostante l’acquisto di #Caprari) 🔥⏳@SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2021

23h47 : Serge Aurier et Tottenham se sont mis d'accord pour une rupture de contrat. L'international ivoirien est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Lire la suite

23h47 : Arsenal officialise l'arrivée du défenseur japonais Takehiro Tomiyasu. Il arrive de provenance de Bologne. Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021

23h43 : Libre de tout contrat, Valère Germain s'est engagé avec Montpellier. Lire la suite ✍️ 𝐕𝐚𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 est Montpelliérain ! 🔶🔷

💬 «𝘼𝙪 𝙦𝙪𝙤𝙩𝙞𝙙𝙞𝙚𝙣 𝙖̀ 𝟭𝟬𝟬% 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨… »



➡️ https://t.co/NUgi2ib73j pic.twitter.com/XukCig3i2j — MHSC (@MontpellierHSC) August 31, 2021

23h23 : Le Betis a officialisé, à sa manière, la signature sous forme de prêt de Hector Bellerin. 💚🤍💚 pic.twitter.com/YM3OqmO26a — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 31, 2021

22h51 : Crystal Palace a annoncé l'arrivée d'Odsonne Édouard en provenance du Celtic. Montant de l'opération, environ 17 millions d'euros. An incredible talent. An iconic chant.



🗞 https://t.co/NWwxgPcy9G#CPFC pic.twitter.com/ajHSOFwoSi — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 31, 2021

22h31 : De nombreux médias dont Sky Italia annoncent que le transfert de Griezmann est bouclé. Ne manque plus que l'officialisation ! ULTIM'ORA MERCATO

BARCELLONA, È FATTA PER GRIEZMANN ALL'ATLETICO MADRID

PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 40 MILIONI#SkyCalciomercatoDay #SkySport #Griezmann #AtleticoMadrid — skysport (@SkySport) August 31, 2021

22h08 : Le FC Nantes a officialisé l'arrivée en prêt de Willem Geubbels. ▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️



Le @FCNantes et l’@AS_Monaco ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de @WillemGeubbels, pour la saison 𝟚𝟘𝟚𝟙-𝟚𝟘𝟚𝟚.



𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙒𝙞𝙡𝙡𝙚𝙢 😊 — FC Nantes (@FCNantes) August 31, 2021

21h48 : L'AC Milan a officialisé la signature de Yacine Adli. Le joueur retourne dans la foulée à Bordeaux sous forme de prêt. Les Girondins devraient empocher environ 10 millions d'euros pour ce transfert. Lire la suite Official Statement: Yacine Adli ➡ https://t.co/Ajb6V3pcSs



Comunicato Ufficiale: Yacine Adli ➡ https://t.co/MWK6BUqMGy#SempreMilan pic.twitter.com/dkSwLtHFwJ — AC Milan (@acmilan) August 31, 2021

21h28 : Il n'y aura pas d'autres arrivées à Marseille d'ici minuit annonce La Provence. Jorge Sampaoli, qui espérait davantage de joueurs pour faire face aux échéances qui attendent l'#OM, ne verra pas ses voeux exaucés #MercatOM #OM https://t.co/j560UZdRQi — La Provence OM (@OMLaProvence) August 31, 2021

21h25 : Antoine Griezmann serait tombé d'accord avec l'Atlético. L'Equipe annonce de son côté que le transfert est bouclé ! Antoine Griezmann has full agreement on personal terms with Atletico Madrid and it’s now matter of last details between Atléti and Barça to complete the deal. Final stages. 🚨🇫🇷 #Atleti #FCB #DeadlineDay



Barça are progressing in talks to sign Luuk de Jong from Sevilla. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

21h01 : Saïd Chabane, le président d'Angers, l'a affirmé : Angelo Fulgini reste au SCO. Un Diamant reste à @AngersSCO.

Angelo Fulgini, Se Queda 😉 — Saïd chabane (@SadSaidchabane) August 31, 2021

20h54 : Le FC Barcelone aurait déjà trouvé le remplaçant d'Antoine Griezmann. A en croire le bien informé Fabrizio Romano, le club catalan négocie avec Séville pour le transfert de Luuk de Jong. Barcelona are progressing in negotiations to sign Luuk de Jong from Sevilla. Talks now advanced to sign Dutch striker - personal terms agreed and club close to reach an agreement! 🔴🇳🇱 #FCB #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

20h52 : Jules Koundé s'éloigne de Chelsea. Les Blues ne parviennent pas à s'entendre avec Séville, d'après Fabrizio Romano. Jules Koundé deal between Chelsea and Sevilla is now OFF. No agreement, no intention to negotiate and no clause matches. 🚫❌ #CFC #Sevilla #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

20h44 : A en croire plusieurs médias, le Real Madrid aurait formulé une nouvelle offre pour Kylian Mbappé. Mais le PSG n'aurait pas donné suite à cette proposition de 200 millions d'euros.

20h37 : Antoine Griezmann à l'Atlético, ça chauffe selon Sky Sport. Le transfert pourrait prendre la forme d'un prêt avec obligation d'achat. #Griezmann @Atleti ⏳@SkySport @FCBarcelona — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2021

20h12 : D'après Sky Sports, Wolverhampton négocie avec l'OM pour Boubacar Kamara. Rappelons que Marseille doit absolument vendre un joueur d'ici ce soir pour pouvoir inscrire Amine Harit, à moins d'un arrangement avec la DNCG.

20h03 : Keita Baldé rejoint officiellement Cagliari. Le Sénégalais, qui appartenait à l'AS Monaco, s'est s'engagé trois saisons avec le club sarde. 🤝 | DEAL DONE#Keita Baldé Diao al Cagliari 🤩

Benvenuto in rossoblù 👊🏼

Akksil ak diam 🙏🏼🇸🇳



I dettagli ↙️https://t.co/9bnWJkPHnd

⁣⁣#forzaCasteddu pic.twitter.com/ZGNH7ERa57 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 31, 2021

19h43 : D'après L'Equipe, l'OL a tenté de réaliser plusieurs coups lors de cette fin de Mercato. Les Gones ont notamment essayé de se faire prêter Pablo Sarabia. Les dirigeants lyonnais auraient également travaillé sur les dossiers Willian, Anthony Martial et Franck Ribéry. En vain.

19h30 : C'est officiel pour Emerson Royal à Tottenham. Le latéral droit quitte ainsi le Barça contre un chèque d'environ 25 millions d'euros. Please welcome London’s newest Royal, @Emerson_Royal22! 🙌 pic.twitter.com/M9uwTrCV2B — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

19h24 : Ça se précise pour Saul Niguez à Chelsea. D'après Fabrizio Romano et Sky Sports, le milieu de terrain devrait être prêté par les Colchoneros contre 5 millions d'euros. Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. 🔵🤝 #CFC #DeadlineDay



Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

18h35 : Le Real Madrid vient d'officialiser l'arrivée d'Eduardo Camavinga. L'international français s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Merengue. Le transfert est estimé à environ 45 millions d'euros. 🤍 #WelcomeCamavinga 🤍

👉 @Camavinga pic.twitter.com/qECpcYxw0F — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 31, 2021

18h21 : Zambo Anguissa est un nouveau joueur du Napoli. L'ancien olympien a prolongé avec Fulham jusqu'en 2024 avant d'être prêté avec un option d'achat à 15 millions d'euros. Lire la suite ✍️ Welcome Anguissa 👋



👉 https://t.co/6SW9jcbt4A



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VLhcylUfG7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2021

18h21 : Keita Baldé tout proche de Cagliari, comme l'a laissé sous-entendre le président du club sarde. Le Sénégalais, qui appartenait toujours à l'AS Monaco, devrait s'engager trois saisons. ❤️ 🇸🇳 💙 — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) August 31, 2021

18h06 : Coup de théâtre au Barça ! Les Catalans auraient proposé 75 millions d'euros à Leipzig pour Dani Olmo. L'Espagnol serait déjà tombé avec les Catalans pour un contrat de 5 saisons. 🚨 ÚLTIMA HORA



🔵🔴 El Barça ha hecho hoy una oferta de 75 millones al Leipzig por Dani Olmo. Hay acuerdo con el jugador por 5 años



Información de @martinezferran. Más, en @mundodeportivo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2021 Dans le même temps, les Blaugrana ont officialisé le départ d'Ilaix Moriba. Il rejoint Leipzig contre 16 millions d'euros + bonus. 🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!

Agreement with Leipzig for the transfer of Ilaix Moriba — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021

17h41 : Selon le Phocéen, Newcastle aurait fait une offre à l'OM pour Boubacar Kamara. Les Olympiens sont dans l'obligation de vendre un joueur d'ici ce soir minuit sous peine de ne pas pouvoir inscrire Amine Harit. Mais problème, d'après les informations de la Provence, le défenseur ne serait pas très emballé par la proposition du club anglais. Selon nos informations, Kamara fait l'objet d'une offre de dernière minute de la part d'un club anglais. Le joueur hésite, ce qui compromet là encore la fin de mercato de l'OM #OM #TeamOM https://t.co/IWeVWSIVUm — Le Phocéen (@lephoceen) August 31, 2021 🔴Le Marseillais de 21 ans hésiterait, mais ne serait pas vraiment emballé par le challenge qui se présente à lui #MercatOM #OMhttps://t.co/3vsZUIV1wi — La Provence OM (@OMLaProvence) August 31, 2021

17h37 : Du nouveau dans le dossier Griezmann. Plusieurs médias dont le Mundo Deportivo confirment le possible transfert de l'international tricolore à l'Atlético. Les Colchoneros n'auraient cependant pas l'intention de céder Joao Felix en échange. Le Barça pourrait lâcher le Français contre 50 millions d'euros. Un prêt serait même à l'étude. Lire la suite 🚨🚨 ¡ACTUALIZACIÓN! El Atlético sí quiere cedido a Griezmann pero sin dejar ir a Joao Félix



✍ @ffpolohttps://t.co/GxD9phJpDK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2021

16h56 : Une dernière recrue pour le PSG ? D'après plusieurs médias, le club de la capitale tenterait d'enrôler Nuno Mendes. Le Sporting accepterait de céder son arrière gauche de 19 ans contre 40 millions d'euros. Sporting are open to sell Nuno Mendes in the next few hours. His agent Miguel Pinho has been in touch with Paris Saint-Germain and Manchester City in the last minutes. 🔴🇵🇹 #PSG #MCFC



Sporting want €40m to complete the deal today. Let’s see what happens. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021 Dans le même temps, Marca nous apprend que Pablo Sarabia serait en partance pour ... le Sporting ! 🚨🚨 Pablo Sarabia, muy cerca de irse cedido al Sporting de Portugal https://t.co/So0iuDDjX3 Informa @hugocerezo #MarcaMercato — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 31, 2021

16h28 : Chelsea accélère dans le dossier Saul Niguez. D'après The Athletic, les Blues tenteraient de convaincre l'Atlético pour un prêt avec option d'achat. EXCLUSIVE | Chelsea are actively working to sign Atletico Madrid’s Saul Niguez on a season-long loan with an option to buy... #CFC #DeadlineDay



More from @David_Ornstein https://t.co/pm0wgIzRU2 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 31, 2021

16h07 : Jerome Boateng à Lyon, c'est fait selon Fabrizio Romano ! Libre de tout contrat, l'Allemand aurait trouvé un accord avec les Gones. Le défenseur devrait s'engager deux saisons avec l'OL. Lire la suite Jerome Boateng joins Olympique Lyon as free agent. Contract agreed and medical completed few minutes ago. Done deal and confirmed. 🔴 #OL #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

16h02 : Le PSG vient d'annoncer le prêt d'Arnaud Kalimuendo. L'attaquant retrouve les Sang et Or où il était déjà prêté la saison dernière. Lire la suite Sous contrat avec le @PSG_inside jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au @RCLens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.



Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021

15h52 : La Juventus a officialisé la signature de Mohamed Ihattaren en provenance du PSV. Le milieu de terrain de 19 ans est prêté dans la foulée à la Sampdoria. Ufficiale: Mohamed Amine Ihattaren è un giocatore della Juventus https://t.co/0RFIl8VyIS pic.twitter.com/h0G4Di2KNT — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021 📄 | OFFICIAL#Ihattaren si veste di blucerchiato: arriva in prestito dalla @juventusfc. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 31, 2021

15h13 : Ça se complique pour Jules Koundé à Chelsea. D'après le très informé Fabrizio Romano, Séville n'aurait pas l'intention de négocier. Pour s'offrir le défenseur français, les Blues devront payer le montant de la clause libératoire de 75 millions d'euros. Jules Koundé and Chelsea deal is considered “more than complicated” by all parties involved. Sevilla have absolutely NO intention to negotiate. It’s release clause or nothing - and Chelsea have not communicated any intention to pay the clause yet. 🔵🚫 #CFC #Sevilla — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

15h13 : Zambo Anguissa devrait s'engager avec Naples. D'après Sky Italia, l'ancien joueur de l'OM devrait être prêté par Fulham avec une option d'achat à 15 millions d'euros. #Anguissa al @sscnapoli ✍🏼 @SkySport @SkySports prestito con diritto a 15M (loan with option from @FulhamFC) #DeadlineDay — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2021

14h48 : Peut-être une bombazo en approche ! Selon les médias espagnols Esport 3 et SPORT, le FC Barcelone vient d'approcher l'Atlético Madrid pour lui proposer un échange XXL : Antoine Griezmann contre Joao Felix ! Les Catalans avaient tenté dans un premier temps d'obtenir le prêt du Portugais, en vain. La seconde option est donc un échange : la réponse de l'Atlético est désormais attendue ! #FCB🔵🔴 #Mercado ⚽



🔥 El Barça ha propuesto al Atlético de Madrid un intercambio entre Antoine Griezmann y Joao Félixhttps://t.co/dpkrdjlOGR — Diario SPORT (@sport) August 31, 2021

14h15 : C'est fait pour Yacine Adli à l'AC Milan ! Le prometteur milieu bordelais ne sera pas de suite le coéquipier d'Olivier Giroud puisqu'il sera prêté jusqu'à la fin de la saison aux Girondins. Des Bordelais en passe de réussir un joli coup avec l'ailier néerlandais du Hertha Berlin, Javairô Dilrosun, en approche selon RMC Sport. AC Milan have officially signed Yacine Adli from Bordeaux - he’ll join in June 2022, staying on loan at Bordeaux. 🔴 #ACMilan



AC Milan have also completed the signing of talented boy Chaka Traore from Parma. Agreement reached and medical successfully completed this morning. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

14h12 : En attendant de perdre peut-être Stéphane Bahoken, Angers vient de valider le départ d'un autre de ses attaquants. Rachid Alioui rejoint en effet Courtrai en Belgique. Selon L'Equipe, le SCO a profité de ce dernier jour pour résilier le contrat de son défenseur Mateo Pavlovic. Lire la suite. Bienvenue Rachid Alioui! 🔥



👉 https://t.co/PylOxUWq8L



🔴⚪️ #DeadlineDay #BienvenueRachid pic.twitter.com/CzJCqO4jI2 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 31, 2021

14h10 : Saul Niguez ne devrait pas bouger de l'Atlético Madrid ! Chelsea et Manchester United auraient décidé de rester sages à son sujet. Lire la suite.

14h06 : Reims va-t-il perdre son gardien dans les dernières heures du Mercato ? C'est une possibilité puisque Sheffield United vient de transmettre une offre de 7 M€ pour Pedrag Rajkovic. A voir si les dirigeants rémois vont répondre positivement à cette belle offre ! @SheffieldUnited offered 7 mill euros for 🇷🇸 international and @StadeDeReims goalkeeper Predrag Rajković (25).



Slaviša Jokanović and Rajković worked together in @MaccabiTLVFC



Source: @MozzartSport #SUFC #SheffieldUnited #NousSommesReims #Reims #TransferDeadlineDay pic.twitter.com/AJFnfYWPwi — Ivan Cvetković (@avant_garde11) August 31, 2021

13h55 : Un gros coup à venir pour l'OL ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants lyonnais sont entrés en contacts avec l'agent de Jérôme Boateng. Laissé libre par le Bayern Munich, l'international allemand (76 sélections) pourrait ainsi remplacer Marcelo, libéré il y a peu. Olympique Lyon are in talks to sign Jerome Boateng as free agent. Direct contacts with his agent. Sevilla and Hertha Berlin are not working on it. 🔵 #OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

12h52 : La Juventus Turin fait actuellement le forcing pour récupérer Miralem Pjanic. Selon La Gazzetta dello Sport, les Bianconeri visent un prêt de l'ancien Messin. Ce dernier rêve de retrouver Turin. Juve, assalto last minute a #Pjanic. Il nodo è su chi paga l'ingaggio https://t.co/JeYai4bFvW — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 31, 2021

12h45 : Notre consultant Darren Tulett doit être ravi par la nouvelle recrue de son équipe Brighton & Hove Albion. Le milieu gauche (ou latéral) espagnol Marc Cucurella vient rejoindre les rangs du club anglais pour 5 ans. Albion are delighted to announce the signing of Marc Cucurella from Getafe! 🤩



🤝 @FirstTouchGames — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021

12h39 : Gérard Lopez est sur tous les fronts aujourd'hui ! Une première recrue en attaque est sur le point d'être validée selon divers médias : l'attaquant égyptien de Galatasaray Mostafa Mohamed ! 🔴⚽️Info @20Minutes Les @girondins tiennent leur attaquant ! Sauf rebondissement (et ce dossier en a connu), il s'agira de Mostafa Mohamed ! L'Egyptien est attendu à Bordeaux ce mardi. VM prévue. Kalu dans le deal ? Plus d'infos à venir... #Girondins #FCGB https://t.co/qZq4Yq4T51 — Clement Carpentier (@clementcarpet) August 31, 2021

12h34 : Dernier de Premier League, Arsenal se devait de réagir et va ainsi se renforcer en défense avec l'arrivée imminente du défenseur central japonais de Bologne Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu to Arsenal, agreement reached and here we go! Personal terms agreed and Bologna will receive €20m plus €3m add ons. ⚪️🔴🇯🇵 #AFC #DeadlineDay



Medical during the afternoon and then official announcement. Here-we-go. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

12h30 : Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Rennes n'ont peut-être pas fini leurs emplètes. Lire la suite.

12h15 : Deux grosses annonces ont déjà été faites ce matin ! Comme prévu, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Manchester United pour deux saisons (plus une en option). La Juve va récupérer 15 M€ (+ 8 M€ de bonus) en échange. Dans la foulée, les Bianconeri ont annoncé le retour de Moise Kean. L'ancien Parisien est prêté deux saisons (avec option d'achat obligatoire) par Everton. Lire la suite. 🇵🇹🔴 𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🔴🇵🇹



🏡 @Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns — Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021 ✍️ OFFICIAL | Moise Kean returns to Juventus! ⚪️⚫️#WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

12h11 : Valère Germain va bientôt connaître son nouveau club. L'ancien Marseillais est pressenti à Montpellier mais deux autres clubs de L1 lui suivent aussi. Lire la suite.

12h10 : Jules Koundé va-t-il rejoindre Chelsea ? Les Blues n'ont plus que quelques heures pour trouver un accord. Lire la suite.

📽 Avant de débuter les hostilités, petit point sur les dossiers chauds dans le Mercato Express :