Mercato Grêmio: Everton plaît beaucoup à l'AC Milan

Très en vue durant la dernière Copa America remportée par la Seleçao, Everton était annoncé un peu partout en Europe mais n'a finalement pas bougé du Grêmio Porto Alegre. Les Gunners d'Arsenal avaient semblé s'intéresser de très près à ses qualités, mais Unai Emery avait finalement privilégié l'option Nicolas Pépé (Losc).

Toutefois, d'après la presse transalpine, le jeune attaquant de 23 ans pourrait bien poser ses valises en Europe en janvier prochain, car l'AC Milan serait attiré par ses qualités. Seul bémol, et non des moindres, le club brésilien négocierait actuellement avec le premier concerné pour le faire rempiler, et faire gonfler par la même occasion sa clause libératoire à 80 M€.