Mercato : Gonzalo Higuain vers l'Inter Miami

Entre la Juventus Turin et Gonzalo Higuain, c’est bel et bien fini. Andrea Pirlo a rapidement expliqué que l’attaquant argentin ne faisait pas partie de ses plans pour la saison prochaine et « Pipita » va donc quitter la Vieille Dame. Selon Tuttosport, les deux parties ont trouvé un accord autour d’une résiliation à l’amiable ces dernières heures. Un deal qui verrait l’ex-attaquant du Real Madrid ou encore de Naples toucher un peu moins de la moitié de sa dernière année de contrat en guise d’indemnité de départ. Soit 7,5 millions d’euros.

A 32 ans, Higuain va désormais s’éloigner considérablement de l’Italie, puisque c’est l’Inter Miami de David Beckham et Blaise Matuidi (MLS) qui tiendrait la corde pour l’accueillir, même si le joueur va se laisser quelques jours pour prendre sa décision. La Juve, de son côté, va pouvoir boucler l’arrivée de son successeur. Le travail administratif se poursuit pour Luis Suarez et les dossiers Edin Dzeko, Alvaro Morata et Edinson Cavani sont gardés bien au chaud.