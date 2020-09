Sauf énorme surprise, Gonzalo Higuain devrait quitter la Juventus de Turin dans les prochains jours. Andrea Pirlo, son coach, l’a annoncé il y a une semaine déjà. Et la destination de l’international argentin devrait être la Floride et la formation de l’Inter Miami. Celle détenue par l'illustre David Beckham. A en croire le site ESPN, les deux clubs ne sont pas loin de trouver un terrain d’entente. Il y a également eu un accord entre le joueur et la franchise de MLS en ce qui concerne les termes personnels de son engagement.

Un challenge excitant pour Higuain

Higuain va donc quitter la Serie A, un championnat où il évoluait lors des sept dernières années si on exclut sa courte pige à Chelsea. A 32 ans, il va partir à la découverte d’une nouvelle ligue. Une Ligue où il pourrait éventuellement retrouver son frère ainé Federico Higuain comme adversaire. Ce dernier évolue depuis cette année avec la formation de DC United après avoir fait les beaux jours de Colombus Crew. A noter aussi qu’à Miami, le natif de Brest se produira aux côtés de Blaise Matuidi, un de ses ex-coéquipiers à la Juventus.