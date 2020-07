Mercato : Götze, un transfert en France est-il vraiment possible ?

Verra-t-on un nouveau champion du monde débarquer en Ligue 1 ? Titré au Brésil avec l'Allemagne en 2014, où il a notamment marqué le but décisif en finale, Mario Götze est en quête d'un nouveau défi. En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, le milieu offensif est libre depuis la fin de la saison de Bundesliga et devrait quitter son pays natal, après avoir joué pour son club formateur et au Bayern Munich. A 28 ans, sa cote sur le marché des transferts a en tout cas bien baissé depuis quelques années. Titré au Brésil avec l'Allemagne en 2014, où il a notamment marqué le but décisif en finale, Mario Götze est en quête d'un nouveau défi.A 28 ans, sa cote sur le marché des transferts a en tout cas bien baissé depuis quelques années.







Disponible gratuitement, le joueur qui touchait jusque-là environ dix millions d'euros annuel en salaire, mais qui serait prêt à revoir ce chiffre à la baisse, a été récemment annoncé un peu partout, et notamment en Ligue 1. Ainsi, dernièrement, c'est du côté de Nice, club ambitieux, qui a les moyens et qui a pris l'habitude de relancer des gros joueurs (Ben Arfa, Balotelli...), et de Monaco, doté d'une belle capacité financière, que Götze a été envoyé par certaines rumeurs.

Klopp toujours aussi fan de Götze



Pour autant, il semble très peu probable de voir l'Allemand débarquer en France, alors que les Aiglons ont été refroidis par son salaire et ont un projet très cohérent depuis l'arrivée d'Ineos. Alors que si Niko Kovac, le nouvel entraîneur de Monaco, joue régulièrement avec un schéma comportant un numéro 10, là encore, le projet monégasque ne semble pas aller vers un achat tel que Götze. D'autant plus que l'intéressé n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps.



Entraîneur du joueur à Dortmund, Jürgen Klopp a récemment dressé un portrait robot du club idéal pour son ancien protégé. « Il a besoin d'un club qui lui donne le sentiment qu'il n'a pas à changer le monde à chaque match. Götze doit simplement jouer normalement, puis rejouer et rejouer. Ensuite, je pense que nous reverrons l'ancien Mario Götze. (...) Je pense que c'est un joueur exceptionnel et aussi un personnage exceptionnel. Je l'aime beaucoup et je lui souhaite le meilleur », confiait l'Allemand sur Sky en juin. Dernièrement, c'est le FC Séville qui aurait fait part de son intérêt. Affaire à suivre...