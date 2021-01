Mercato : Giroud et la Juve, idylle possible ?

La Juventus Turin envisage de recruter un attaquant supplémentaire à l'occasion du mercato hivernal qui débute officiellement lundi en Italie, a indiqué dimanche soir l'entraîneur turinois Andrea Pirlo. "Nous sommes en train de discuter avec le club pour trouver un attaquant. Avec trois joueurs (Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, ndlr), nous sommes un peu courts, surtout en cette période où il y a beaucoup de matches", a-t-il indiqué au micro de Sky après la victoire de la Juve contre l'Udinese (4-1).

"Le mercato de janvier est toujours très compliqué, on sait que ce n'est jamais facile de trouver le joueur le plus adapté. Mais peut-être en attaque pour faire souffler ceux que nous avons", avait-il souligné peu avant sur la chaîne Dazn. Interrogé sur le profil du Français Olivier Giroud (Chelsea), il a répondu qu'"il pourrait nous servir".

La réflexion est en cours avec la direction de la Juventus pour affiner le profil du joueur recherché et "on espère faire quelque chose dans les prochains jours, on sait bien les caractéristiques qu'il doit avoir", a conclu Pirlo. D'autres noms ont circulé ces derniers jours dans la presse italienne pour renforcer l'attaque de la Juve, dont celui de l'Espagnol Fernando Llorente, qui a évolué à la Juve avec Pirlo et est aujourd'hui à Naples, ou du Polonais Arkadiusz Milik, également au Napoli.