Mercato - Giroud et Chelsea, ça sent à nouveau la fin !

Olivier Giroud arrive au terme de son contrat avec Chelsea en juin prochain. Et, à moins d’un énorme imprévu, l’attaquant international français ne devrait plus porter le maillot de l’équipe londonienne. Il n’a reçu aucune offre de prolongation et il n’a, de toute façon, guère l’intention d’étirer son parcours dans la capitale anglaise. Avec la suspension de la Premier League à cause du coronavirus, il est donc très probable qu’on ne revoie plus le champion du monde du côté de Stamford Bridge.

Destination l’Italie pour Giroud ?

Giroud va quitter Chelsea, mais il ne compte pas retourner en France pour autant. Sa priorité c’est de découvrir un autre championnat. Et ce championnat pourrait être la Serie A. L’Inter de Milan et la Lazio, qui l’ont tous les deux convoité durant le mercato hivernal, seraient prêts à revenir à la charge pour le faire signer durant l’été. C’est ce que rapporte le quotidien italien Tuttosport ce mardi.