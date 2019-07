聘任布鲁诺-热内西奥为北京中赫国安足球俱乐部一线队主教练。布鲁诺-热内西奥及其团队与北京中赫国安足球俱乐部签约至本赛季结束。 #BeijingGuoan #北京国安 #Guoan #国安

A post shared by 北京国安足球俱乐部 (@guoanfootballclub) on Jul 31, 2019 at 2:58am PDT