Le Real Madrid s'est enfin débarrassé de Gareth Bale. L'ailier gallois, qui émargeait à 17 millions d'euros par an, était le plus gros salaire du club merengue, lui ne jouait plus du tout sous la férule de Zinedine Zidane. Bale retourne à Tottenham, renforçant le flanc gauche d'une équipe des Spurs qui vient d'enregistrer l'arrivée d'un autre madrilène en la personne du latéral Sergio Reguilon et qui réalise un mercato des plus intéressants.

"Bale est de retour, bienvenue chez toi !" C'est en ces termes laconiques en légende de ses anciens exploits diffusés en vidéo que Tottenham a annoncé le retour de l'enfant prodigue. Concrètement, il s'agit d'un prêt d'une saison pour le Gallois, qui portera le numéro 9 chez les Spurs.