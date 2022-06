Mercato : Gareth Bale à Los Angeles, c'est officiel

"Gareth est l'un des joueurs les plus dynamiques et enthousiasmants de sa génération", a affirmé le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington. "Prendre un joueur qui apporte son talent et son expérience est une opportunité incroyable pour notre club" a-t-il ajouté. Après neuf ans passés au Real Madrid (258 matches, 106 buts, 67 passes décisives) et cinq victoires en Ligue des champions, l'attaquant de 32 ans, passionné de golf, avait déjà annoncé son départ ce week-end sur les réseaux sociaux.

"Je suis très excité de partir au LAFC", a notamment écrit l'attaquant gallois, en ajoutant que "c'est le bon endroit pour moi et ma famille, et le bon moment dans ma carrière". Bale a accumulé 105 sélections sous le maillot gallois depuis 2006, avec un bilan provisoire de 28 buts et 22 passes décisives. Il a permis à son pays de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, une première depuis 64 ans. Après avoir débuté à Southampton, Bale a porté le maillot de Tottenham de 2007 à 2013 (146 matches, 42 buts) puis il est parti au Real Madrid et a récolté 19 trophées, marquant deux fois en finale de la Ligue des Champions, en 2014 et 2018.

Le Gallois devrait assister mercredi, en tribune, au match du LAFC face à Dallas puis il pourrait faire ses débuts lors du derby de Los Angeles contre le Galaxy, le 8 juillet. Le LAFC est actuellement en tête de la Conférence Ouest de la MLS, avec 33 points, soit quatre points d'avance sur le Real Salt Lake.