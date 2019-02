Mercato: Gaitan file en MLS

Nicolas Gaitan (31 ans) va découvrir un autre championnat puisqu'il rejoint le Chicago Fire de Bastien Schweinsteiger, en Major League Soccer.

Recruté l'an passé par le Dalian Yifang contre 5,5 millions d'euros, l'ancien joueur de l'Atlético aura passé une seule saison en Chine pour un bilan de 2 buts et 7 passes décisives en 28 matches.

OFFICIAL Nicolas Gaitan @nicogaitan has left us and join Chicago Fire.He joined Dalian from Atletico Medrid played 28 match anf 2 goals 7 assists.

Gracias! @ChicagoFire pic.twitter.com/blyzdP5zHP