Le LOSC de Christophe Galtier vient de perdre un autre de ses éléments majeurs. Après Victor Osimhen, parti à Naples le mois dernier, le club nordiste a dû se séparer du défenseur central Gabriel. Ce dernier prend la direction de Londres et de la formation d’Arsenal. L’officialisation de son arrivée est intervenue ce mardi, avec l’annonce d’un engagement de cinq ans. Ce transfert a rapporté 31.5M€ aux Lillois.

🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel_m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r

— Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020