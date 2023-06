Mercato : Frédéric Antonetti veut conserver Habib Diallo à Strasbourg

Il est l’un des grands artisans du maintien du Racing Club de Strasbourg dans l’élite. Auteur de 20 buts en 36 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, Habib Diallo fait l’objet de nombreuses convoitises en vue d’un potentiel départ de l’Alsace cet été. L'entraîneur strasbourgeois Frédéric Antonetti a en tout cas indiqué sa volonté de conserver son buteur, mais s’est montré lucide concernant sa situation.

"Il faut garder le plus possible nos joueurs"

"Concernant l'effectif, je pars du principe que l'objectif doit être celui de son amélioration constante. Il faut garder le plus possible nos joueurs importants et j'aimerais bien sûr qu'on conserve Habib Diallo. Mais je ne suis pas naïf. Je sais qu'on subit une concurrence déloyale sur le marché", a souligné le technicien français dans les colonnes du journal L’Équipe.