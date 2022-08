🖊️🔥 Une prolongation dans le rond central !

Dans la douceur d'un été si agréable pour les amoureux du RC Lens, un bonheur n'arrive jamais seul. Comblé par le début de saison de leur équipe, les supporters lensois ont assisté à un grand spectacle, ce mercredi soir, en voyant leurs protégés signer une nouvelle prestation de haut vol pour faire tomber Lorient (5-2) et conserver leur place de co-leader aux côtés du PSG et de l'OM...Seko Fofana n'était pas de la partie, et si la raison était physique (gêne à un mollet), son absence sonnait comme un départ. Mais contre toute attente, l'international ivoirien a finalement prolongé avec le club artésien.Le capitaine lensois avait réservé la surprise au public de Bollaert en l'annonçant au micro, dans une mise en scène assez étonnante, clouant ainsi une soirée réussie de bout en bout. Fofana a rempilé jusqu'en 2025. «, par son engagement total sur le terrain comme en dehors, Seko incarne le projet du club et plus que ça même, ses valeurs. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre histoire commune », s'est félicité le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille.. Puissant, technique, leader incontesté et buteur régulier, l'international ivoirien incarne la réussite des Sang et Or depuis deux saisons.