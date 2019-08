Mercato: Flamengo renonce à Balotelli

Alors que des discussions avaient eu lieu mercredi à Monaco entre ses représentants, dont son agent Mino Raiola, et les dirigeants de Flamengo, Mario Balotelli n’ira pas au Brésil.

Le club carioca a annoncé dans un communiqué qu’il renonçait à engager l’attaquant italien de 29 ans: "Le club de Flamengo, le sportif Mario Balotelli et ses représentants ont décidé d'un commun accord et après deux jours de discussions cordiales à Monaco de mettre fin ce jour aux négociations sur un possible recrutement du joueur."

L’ancien Marseillais pourrait rebondir à Brescia, la ville où il a grandi.