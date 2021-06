Les chances de voir Kylian Mbappé effectuer une cinquième saison au PSG augmentent de plus en plus à mesure que ses prestigieux courtisans se rétractent. Le Real Madrid se serait résolu à oublier son plan pour un transfert dès cet été à cause d’une situation économique compliquée. Et, ça serait aussi le cas de Liverpool, l’autre géant continental qui avait manifesté son intérêt envers le prodige de Bondy.

Mbappé parti pour rester ?



Tandis que des rumeurs ont fait état récemment d’un possible raid des Reds, avec une offre colossale couplée à un salaire XXL pour l’international français, il semblerait qu’il n’y ait aucune intention de leur part de passer à l’action. Le journaliste italien Fabrizio Romano, souvent bien informé des principaux mouvements en Europe, a indiqué que les Anglais n’ont rien prévu de ce genre. Même si Jurgen Klopp apprécie beaucoup Mbappé, il parait donc très improbable qu’une offensive pour recruter le Français soit menée cet été.