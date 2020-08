Après une saison terminée à une décevante 7eme place de Süper Lig,sur le marché des transferts. Le club stambouliote annonce mardi la. Auteur de 11 buts en 25 matchs de championnat la saison passée avec Kasimpasa, le joueur de 27 ans, libre, s'est engagé pour une saison (plus une seconde en option). Formé en Italie et passé par divers championnats exotiques, cet ancien du PAOK Salonique et de Zulte Waregem va connaître au Fener le douzième club de sa carrière."Je suis, a réagi Mame Thiam après sa signature. Je connais Fenerbahçe. Je suivais déjà. C'est un très grand club. Je veux jouer le plus vite possible. Je veux aussipour pouvoir communier avec nos supporters, car ils seront un élément très puissant pour nous aider à nous transcender."