Mercato FC Séville: Ben Yedder sur le départ ?

Déjà tout proche de la sortie l'été dernier, Wissam Ben Yedder était finalement resté au FC Séville, et a conclu cet exercice samedi soir avec un 18e but en Liga, lors de son 35e et dernier match de la saison en championnat. L'ancien attaquant du Toulouse Football Club, crédité de sa meilleure période en Andalousie depuis son arrivée à l'été 2016, pourrait bien profiter de l'été pour découvrir de nouveaux horizons.

"Je ne peux pas répondre sur mon avenir, à partir du moment où je ne sais pas ce qui va se passer demain, a expliqué le Français au Mundo Deportivo. Tout le monde aimerait bien savoir, mais nous verrons bien". Pour rappel, Ben Yedder dispose dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros.