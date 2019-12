Mercato : Faouzi Ghoulam à l’OM, ça se précise

L’Olympique de Marseille serait en passe de s’offrir un nouvel arrière gauche. À en croire la Reppublica, le club phocéen devrait accueillir dans ses rangs Faouzi Ghoulam, le défenseur international algérien du Napoli. Ce dernier n’est plus en odeur de sainteté au San Paolo, où son temps de jeu s’est considérablement réduit cette saison. Et les deux clubs seraient tombés d'accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Ghoulam (28 ans) connait très bien la Ligue 1 puisqu’entre 2009 et 2013, il a joué à l’AS Saint-Etienne, disputant 79 rencontres dans l’élite française. S’il signe avec l’équipe phocéenne, Ghoulam sera le premier algérien à se produire au Vélodrome depuis Karim Ziani (2007-2009).