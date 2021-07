Mercato : Faivre plaît en Allemagne

Un Français de plus en Allemagne, et plus précisément en Bundesliga ? C'est l'hypothèse la plus probable concernant Romain Faivre. En effet, à en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain international Espoirs français, aujourd'hui âgé de 23 ans et qui évolue au sein du Stade Brestois, intéresserait au moins deux clubs de l'élite du championnat d'Allemagne de football. D'un côté, on retrouve le Borussia Mönchengladbach. Le huitième du classement de la saison 2020-21 de Bundesliga aurait même déjà entamé des négociations avec le club breton, situé dans le département du Finistère.

Le Bayer Leverkusen est également intéressé

De l'autre, on retrouve le Bayer Leverkusen. En effet, le sixième du classement de la saison 2020-21 de Bundesliga aurait également montré de l'intérêt à son sujet et serait même déjà venu aux renseignements le concernant. Outre en Allemagne, le milieu de terrain aurait également séduit plusieurs formations en France. Des clubs qui viennent aux renseignements suite à l'excellent dernier exercice effectué par le principal intéressé. En effet, l'an passé, et plus précisément dans le championnat de France de Ligue 1, Romain Faivre a disputé pas moins de 36 matchs avec son club actuel, pour un total de six buts inscrits. Des prestations qui sont certainement pour beaucoup dans le maintien de sa formation dans l'élite du football français.

Faivre a prolongé à Brest jusqu'en 2025

Une belle saison qui lui a aussi ouvert les portes de la sélection de l'équipe de France Espoirs, puisque Sylvain Ripoll, le sélectionneur national, l'avait convoqué pour la toute première au mois d'octobre dernier. Depuis, en faveur des Bleuets, Faivre a ainsi disputé huit rencontres pour deux buts inscrits. En cas de départ de son petit protégé, Brest pourrait récupérer une grosse somme d'argent en sachant ainsi également que son international Espoirs français avait prolongé, lors du mois de décembre dernier, son contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2025,