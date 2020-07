Mercato : Fabregas sur le départ, Koundé pisté par le Real Madrid ?

Les rumeurs fiables Agé de 33 ans, Cesc Fabregas pourrait bien quitter Monaco pour aller tenter un dernier défi exotique. En effet, d'après France Football, le club d'Al-Gharafa au Qatar surveillerait tout particulièrement le milieu de terrain espagnol. Cependant, après le récemment départ de Robert Moreno et l'arrivée de Niko Kovac sur le Rocher, reste à savoir si ce dernier compte sur l'ancien joueur de Chelsea.



En quête de renforts pour la saison prochaine, le Bayern Munich aurait trouvé la doublure à Benjamin Pavard. Alors que le champion du monde français a partagé le poste avec Alvaro Odriozola depuis janvier, ce dernier va retourner au Real Madrid à l'issue de son prêt. Or, d'après Sky Sports, les Bavarois ont flashé sur Max Aarons, le jeune latéral droit anglais de Norwich, et seraient prêt à mettre 20 millions d'euros pour le récupérer.

Les rumeurs loin d'être fiables Alors que le retour de Zinédine Zidane au Real Madrid a été couronné de succès, les champions d'Espagne cherchent à se renforcer en vue de la saison prochaine. C'est dans cette idée que les Merengue surveilleraient avec attention la piste menant à Jules Koundé, d'après ESPN. Arrivé il y a un an à Séville, le défenseur français plairait notamment à Zidane.



Plus que jamais sur le départ d'Arsenal, Matteo Guendouzi pourrait être l'objet d'une intense bagarre entre deux cadors espagnols. En effet, si le FC Barcelone serait déjà passé à l'attaque pour le milieu de terrain français, l'Atlético de Madrid pourrait en faire de même, d'après Goal UK. Surtout que les Gunners sont intéressés par Thomas Partey et qu'un échange pourrait se mettre en place.

Ça va se faire Sur le marché des jeunes prometteurs, Arsenal s'apprête d'ailleurs à frapper un premier gros coup cet été. D'après A Bola, le club anglais serait sur le point de payer la clause, estimée à 45 millions d'euros, de Joelson Fernandes. Dans le viseur du Barça et de la Juventus, le jeune ailier gauche portugais (17 ans) pourrait débarquer à Londres dans les « 24 prochaines heures. »