Mercato Everton: Une offre de 70 millions + 2 joueurs refusée pour Zaha

Crystal Palace ne compte visiblement pas se séparer de Wilfried Zaha.

Selon les dernières informations des médias anglais, le club de la banlieue londonienne a refusé une offre de 70 millions de livres (76 millions d'euros) + deux joueurs (James McCarthy en transfert définitif et Cenk Tosun en prêt) contre l'attaquant international ivoirien. Le club voudrait absolument toucher entre 85 et 100 millions de livres pour son joueur.

Du côté de l'attaquant, on s'estime floué par Crystal Palace, qui avait promis l'année dernière de le laisser partir en cas d'offre raisonnable. Le joueur, qui a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière, pourrait envisager un départ dans un club européen, plutôt qu'en Premier League.

Crystal Palace have rejected a £70m bid from Everton for Wilfried Zaha plus James McCarthy (permanent) and Cenk Tosun on loan. Palace have said they want £100m for the Ivory Coast forward so "deal is dead" #efc #cpfc