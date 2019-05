Mercato Everton: Un ancien Guingampais débarque

Pisté par Monaco, le gardien Jonas Lössl (30 ans) va finalement rallier la Premier League et Everton. L'ancien Guingampais a signé pour trois ans avec les Toffees, qu'il rejoindra à la fin de la saison, une fois son contrat avec Huddersfield terminé.

L'international danois compte 31 apparitions en Premier League avec les Terriers, qui ont terminé à la dernière place du classement et joueront en Championship la saison prochaine.

| @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!