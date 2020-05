Mercato : Et si Pogba restait à MU ?

Trop cher pour le Real ?



Un duo qui peut faire des merveilles

En août prochain, cela fera quatre ans, déjà, que Paul Pogba est revenu à Manchester United. Un retour qu’il espérait triomphal mais qui se révèle pour l’instant globalement décevant pour celui qui était devenu le joueur le plus cher du monde en quittant la Juventus pour les Red Devils à l’été 2016, moyennant quelques 105 millions d’euros. Aujourd’hui, sa valeur a baissé. Et elle pourrait encore diminuer en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus. De quoi le rendre un peu plus abordable pour ses prétendants connus, comme la Juve et le Real Madrid ?A en croire Marca, le club merengue se serait retiré de la course. Zinedine Zidane est pourtant un grand fan de son compatriote, qu’il avait déjà essayé de faire venir, en vain, l’an dernier. Et Pogba ne cachait d’ailleurs pas sa volonté de rejoindre la capitale espagnole. Mais l’affaire ne s’est pas faite et le Real aurait désormais abandonné cette piste pour en privilégier d’autres, probablement moins onéreuses, menant également vers des milieux français : N’Golo Kanté et surtout Eduardo Camavinga. Car Pogba serait encore trop cher pour des Madrilènes qui veulent surtout vendre avant d’acheter, et ne feront pas de folies dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

Son salaire (on parle de 330 000 euros hebdomadaires) freinerait également les ardeurs de la Vieille Dame, même si son nom apparaît régulièrement dans les cibles principales du club turinois. Sous contrat jusqu’en 2021, Pogba devrait probablement quitter MU cet été où prolonger, car on imagine mal les Mancuniens le laisser partir gratuitement l’an prochain. Et s’il restait ?

Opéré de la cheville droite en janvier, il n’avait pris part qu’à 8 rencontres depuis le début de saison mais est désormais rétabli. Pour son entraîneur, Ole-Gunnar Solskjaer, il constitue presque une recrue, qu’il a hâte d’associer au nouveau chouchou d’Old Trafford, Bruno Fernandes. "Les grands joueurs peuvent toujours jouer ensemble. On va essayer de créer un bon lien entre eux, on en a déjà parlé avec le staff", a confié le Norvégien à Sky Sports. Un duo qui, sur le papier, a effectivement de quoi faire des merveilles…