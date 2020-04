Mercato : Et si Kanté quittait Chelsea ?

Les jours de N’Golo Kanté à Chelsea seraient-ils comptés ? C’est ce que laisse supposer le site anglais 90min, faisant part de l’intention des responsables londoniens de se séparer de leur international tricolore. Si offre décente il y a pour ses services lors du prochain mercato, un bon de sortie lui sera accordé. Et ce, même si son contrat expire en 2023. A 29 ans, et bien qu'il soit intouchable dans l’entrejeu de l’équipe londonienne depuis son arrivée à Stamford Bridge en 2016, l’ancien caennais ne figurerait plus dans les plans à long terme des Blues.

Le Real et le PSG à l’affût pour Kanté

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Europe, Kanté ne devrait pas être à court de sollicitations lors du prochain mercato. Deux clubs, et non des moindres, se seraient déjà renseignés à son sujet, en l’occurrence le PSG et le Real Madrid. L’intéressé aurait de quoi être séduit par de telles destinations, surtout que cela lui permettrait de franchir un nouveau palier dans sa carrière.