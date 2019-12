Mercato : Erling Haaland trop exigeant pour MU ?

Le choix d'Erling Braut Haaland d'opter pour le Borussia Dortmund en lieu et place de Manchester United pouvait surprendre. Selon le Daily Mail, un désaccord entre le clan du jeune buteur et les dirigeants mancuniens est à l'origine de ce choix. En effet, d'après des indiscrétions du média anglais,et mettre en place une clause libératoire, ce que United aurait catégoriquement refusé. La suite, on la connaît, avec la signature du virtuose pour le BvB dimanche. Haaland va donc pouvoir défier le PSG en 8es de finale de Ligue des Champions sous les couleurs de Dortmund.