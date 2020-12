Après avoir déjà beaucoup recruté lors du précédent mercato estival, la direction de Chelsea envisage de frapper tout aussi fort à la fin de la saison en cours. A en croire ce que rapporte Sky Italia, sa priorité est de s’offrir un avant-centre de qualité et la cible numéro 1 n’est autre qu’Erling Haaland. Le goleador norvégien du Borussia Dortmund fait partie des joueurs les plus prisés du circuit, mais les Blues ont bon espoir de pouvoir l’attirer à Stamford Bridge.

Chelsea en concurrence avec le Real pour Haaland ?

Même s’il est actuellement blessé, Haaland affiche encore une excellente forme cette saison. En 14 matches joués, il a déjà trouvé le chemin des filets adverses à 17 reprises. Le buteur scandinave se plait au BVB, mais son père s’exprime souvent dans les médias pour dire que son fils vise bien plus haut que Dortmund pour la suite de sa carrière. A noter que l’été prochain, Haaland pourra quitter le Signal Iduna Park pour peu qu’un club paye 75M€ pour ses services. Outre Chelsea, le Real Madrid serait intéressé par l’idée de l’enrôler.